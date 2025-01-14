Emre Belözoğlu, Süper Lig ekibiyle 1.5 yıllık anlaşma sağladı

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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Alex de Souza'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu ile anlaştı.

Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.



Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Onvo Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.

ANTALYASPOR SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Futbolculuğu döneminde forma giydiği Fenerbahçe’de bir efsane haline gelen Alex de Souza, Antalyaspor’un başında sahaya çıktığı 18 Süper Lig maçında 21 puan topladı.

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Son 3 maçını kaybeden Akdeniz ekibi, son olarak Trabzon’a 5-0 yenilmişti.