Emre Belözoğlu: 'Sorumluluk benim!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Takımının performansından memnun olmadığını vurgulayan Belözoğlu, "Sahaya iyi başlayan, baskıları doğru yapan bir Antalyaspor vardı ama sonrasında oyunun 55 dakikasında tamamen rakibin üstünlüğü vardı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını almadığımız bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor" dedi.

Son vuruşlarda etkisiz kaldıklarını dile getiren Belözoğlu, "Özellikle öne geçtiğimiz bölümde pozisyonları değerlendiremedik. Bu biraz bireysel oyuncu profiliyle de alakalı bir durum. Yeni kurulmuş bir takımız, oyuncular birbiriyle yeni oynamaya başladı. Bu sancıları yaşıyoruz. Elbette çalışmamız gereken yerler var" diye konuştu.



"Özgüvenli bir oyun istiyorum"

Haberin Devamı

Oyuncularından özgüvenli bir oyun beklediğini belirten genç teknik adam, "Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Benim için üzüntü verici tarafı, ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Yani ben oyuncularımdan da özgüven bekliyorum. Aslında birçok teknik adamın kendi metotları var, taktikleri var. Birbirimizden ayıran mutlaka özelliklerimiz vardır. Takımının bu kadar topa sahip olmadığı, hareketsiz kalması ya da ben onlara bir pozisyon göstermeden ki bizim elimizde yetenekli oyuncularımız var. Oyunu kırabilecek, rakibi kırabilecek derecede bence yetenekli oyuncularımız var. Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim. Bunda ben eksik kalmış olabilirim. Ama bugün sanki Trabzon maçı kadar değil, siyahla beyaz kadar. Bence gole kadar diyebiliriz. Golden sonra 60 dakika. Bence hiç istenilen görüntüler yoktu. Ama 50-55 dakikalık periyotta yeni bir takım olmasına rağmen, çok genç oyuncular olmasına rağmen bence Karagümrük bizden daha iyi bir görüntü verdi" ifadelerini kullandı.



"Milli arayı fırsata çevireceğiz"

Haberin Devamı

Takımın iyi bir kadro olduğuna inandığını söyleyen Belözoğlu, "Sezona iki galibiyetle başladık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bugün işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem bireysel hem takım olarak gelişmeye ihtiyacımız var. Birlikte oynayarak, birlikte gelişeceğiz" şeklinde konuştu.