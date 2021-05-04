Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu neden soyunma odasına gitti?

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler Emre Belözoğlu, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.



Ülker Stadı'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 3 golle geçerek şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maçın son anlarına doğru öfkelendi. Mücadelenin son dakikalarına 3-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile girilirken, arka arkaya kaçan gol fırsatlarına sinirlenen Belözoğlu, maçın bitmesini beklemedi.

OSAYİ ÜST ÜSTE GOLLER KAÇIRDI

Fenerbahçe son bölümde rakip kalede çok net fırsatlardan yararlanamadı. Valencia'nın kaçan pozisyonuyla birlikte Samatta da ner bir fırsat yakaladı. Osayi Samuel'in üst üste kaçırdığı iki fırsat ise Emre Belözoğlu'nu adeta çıldırttı.

Genç teknik adam, Osayi Samuel'in yararlanamadığı son gol pozisyonunun ardından ise maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

İLKER YASİN: 3 DAKİKA KALA SOYUNMA ODASINA DÖNMEMELİ

Yazarlarımızdan İlker Yasin, Emre Belözoğlu'nun soyunma odasına gitmesini bu sözlerle değerlendirdi:

Zorlama konsantrasyon olmaz. Erzurum kazanamayacağını bildiği maçı kaybetti. Böyle bir Erzurum karşısında Mesut daha etkili, Sosa baskısız oyunda rahat, Mert Hakan ve İrfan Can da antrenman maçında gibiydiler. Geçen yıl saha kenarında hakemin Ozan’a gösterdiği kırmızı karta tepki olarak oturduğu sandalyeyi sahaya fırlatan ve sarı kart gören Belözoğlu, yaşı, kariyeri ve beklentilerine uygun davranışları F.Bahçe başında kaldığı müddetçe sergilemeli. Ve bitime dün olduğu gibi 3 dakika kala soyunma odasına dönmemeli.

KARTAL'DAN SONRA İLK

Öte yandan OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.



