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Emre Belözoğlu: 'Ne yazık ki çok gol yiyen bir takımız!'

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#Antalyaspor#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Emre Belözoğlu: Ne yazık ki çok gol yiyen bir takımız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 18:56

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sivasspor’u tebrik ediyorum bizden daha iyi oynadılar. İsteyen kazandı. Geldiğimiz günden beri en kötü oyunumuzdu. Bu yüzden özür dilerim" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantıda Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sivasspor’u tebrik ediyorum bizden daha iyi oynadılar. İsteyen kazandı. Geldiğimiz günden beri en kötü oyunumuzdu. Bu yüzden özür dilerim. Biran önce 45-46 puan bulmak istiyoruz rahatlamak adına. Sivasspor bizden çok daha fazla istedi, kendilerini tebrik ediyorum. İlk golün iptal olmasıyla, VAR yakalayabiliyor. Bu maçın 90 dakikası Sivasspor’un elindeydi. Bizim adımıza üzüntü verici bir maç oldu. Deplasman karnemizin iyi olmadığı çok net. Ne yazık ki çok gol yiyen bir takımız. 5 tane oynamamız gereken maç var. Bu maçlara çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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#Antalyaspor#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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