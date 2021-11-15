Emre Belözoğlu, merak edilenleri yanıtlayacak

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Türk Telekom’un dijital platformu Tivibu, kaliteli programları ve özel konukları ile Türk futbolunun da nabzını tutuyor. Tivibu Spor ekranları bu akşam çok özel bir ismi ağırlayacak.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kariyerine ve Türk futboluna dair açıklamalarda bulunacak.



Medipol Başakşehir’deki teknik direktörlük görevine 4’te 4 ile harika bir başlangıç yapan Belözoğlu ile yapılacak röportajda; Medipol Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’deki bu sezonki performansı, genç teknik adamın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe başındaki ilk teknik direktörlük deneyimi ve Türk futboluna dair çok daha fazlası konuşulacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak ve Çiğdem Günal’ın moderatörlüğünde canlı yayınlanacak röportaj 20.15’te Tivibu Spor ekranlarında olacak.