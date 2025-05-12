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Emre Belözoğlu mağlubiyetin ardından itiraf etti: 'Değişecekmiş gibi görünmüyor!'

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#Emre Belözoğlu#Antalyaspor#Kayserispor
Emre Belözoğlu mağlubiyetin ardından itiraf etti: Değişecekmiş gibi görünmüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 23:10

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın sergilediği performansın kötü olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza sezonun başından beri olan net deplasman performanslarından biri oldu. Bunu değiştirmek için hem ekip hem oyuncular çok çalışıyoruz. Bu değişecekmiş gibi görünmüyor. Ligin sonuna geldik. Takım önemli bir iş yaptı. 43 puan ve çok değerli iç saha galibiyetleri bizi şu an rahat konuma getirdi. Bundan dolayı oyuncularımın emeklerine her zaman teşekkür ettim. Deplasman gece, iç saha gündüz bu kadar iki tane farklı görüntü bizi 40’lı puanların üzerine ancak bu kadar çıkartabildi. Çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgün olduğumu söylüyorum ama bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 tane iç saha, 1 tane deplasmanımız var. İki maçı da kazanma planı yapacağız. Çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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#Emre Belözoğlu#Antalyaspor#Kayserispor

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