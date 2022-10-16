Emre Belözoğlu maç sonu çıkan kırmızı kart hakkında konuştu! "Hayatım boyunca küfür duymadığım insandır"

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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bartın’da yaşanan maden patlaması ile ilgili başlayan Emre Belözoğlu, “Amasra’daki bu üzücü olay için çok üzgünüm. Ülkemizde yaşanmasını istemediğimiz olaydan dolayı üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sabır niyaz ediyorum. İnşallah aziz milletimiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz. O bölgedeki herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.



“Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz”

Emre Belözoğlu, İstanbulspor karşısında ilk yarı oynadıkları oyunu ikinci yarı parça parça sahaya sürdüklerinin altını çizerek, “Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivasspor maçından ders çıkardığımızı gösterdik. Oyunun ritmi 2 gün önce maç oynamamıza rağmen ilk yarı istediğimiz tempoda gitti. İkinci yarı ufak yorgunluklar oldu. Oyuncu kalitesi bizim altımızda olmasına rağmen organizasyon olarak yüksek bir takıma karşı oynadık. Onlar da bu ligde önemli işler yapacaklar diye düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıda parça parça oynasak da onların da biz gibi pas hafızası olduğunu bildiğimizden baskıyı doğru yerde yaptık. İlk yarı net skor elde edebilirdik. Bunu beceremedik. İkinci yarı İstanbulspor’un oyuna ortak olduğu anlar oldu. Çalıştığımız organizasyon ile gol attık. Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçımızda 13. galibiyeti aldık. Kolay rakamlar değil. Yalnızca tek mağlubiyet aldık. Ligde 3 gol yedik” açıklamasını yaptı.



“Erdinç Hoca'nın atılmasının doğru bulmuyorum”

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Müsabakanın tamamlanmasının ardından hakem Erkan Özdamar’ın yardımcı antrenörü Erdinç Sözer’i kırmızı kart ile oyundan atılması hakkında Belözoğlu, “Erdinç Hoca hayatım boyunca küfür duymadığım insandır. Çok şaşırdım. Erkan Hoca onu atmış. Sadece yanına gidip konuştuğu için teknik adamın atılmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.



“Bizi ve Fenerbahçe’yi zor bir maç bekliyor”

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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe ligin kendi sahasında karakteri olan ve rakibe dikte etmeye çalışan takımı. Onların oyuncu kalitesi çok yüksek. İki taraf için de zorlu olacak. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizi ve Fenerbahçe’yi zor bir maç bizi bekliyor” yanıtını verdi.

İSTANBULSPOR CEPHESİ

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Maçın genel bir değerlendirmesini yaparsak, Başakşehir takımı başından sonuna hak ettiği bir galibiyet aldı. Hafta başından beri futbolcularımıza yaptığımız uyarılar ve çalışmalarımız ile ligin set hücumu en kaliteli takımı ile karşılaşacak olduğumuzu biliyorduk. Başakşehir’e karşı oynarken maçın her anında konsantrasyonunuz tam olmalı. Başakşehir’e karşı maçta sadece savunma yaparak, topu rakibe bırakarak kazanamazsınız. Kazandığınız toplarla doğru pas yaparak atak sonuçlandırmanız gerekir. Ki ilk yarı bunu iyi yapamadık. Maçın ilk yarısında ellinin üzerinde top kaybı yaptık. Bu kadar çok hata yapınca da rakibimiz ataklarıyla bizim oyun motivasyonumuzu aşağı çekti. Devre arasında futbolcu arkadaşlar ile hem video analizi yaptık hem de pozisyonlar hakkında konuştuk. Başakşehir takımının zaten önde baskı yapacağını tahmin ediyorduk ama top kapma başarısı da göstermemiz gerekiyordu. Maç içerisinde özellikle ikinci yarıda istediklerimizi yapmaya daha yakındık fakat gol yediğimiz pozisyonları engelleyemedik. Başakşehir’i tebrik ediyorum. Oyun anlamında bizden daha ilerdeler. Bu ligin daha üst seviye takımları ile de oynayacağız. Bu yüzden saha içerisinde daha süratli hareket etmemiz gerekiyor. Daha belirleyici hareket etmemiz gerekiyor. Bunları görmüş olduk, bizim için iyi bir test oldu. Emre hocaya ve Başakşehir’e bundan sonraki maçlarında özellikle Avrupa’da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Bartın’da yaşanan Maden patlaması ile ilgili de açıklamada bulunan Korkmaz, “Öte yandan Bartın Amasra’da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımıza Allahtan rahmet ve tüm ülkeye baş sağlığı diliyorum. Ve bunun bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.