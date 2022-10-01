Emre Belözoğlu: “Kazanmak güzel ama hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”

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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü’ne karşı aldıkları 2-1’lik galibiyeti değerlendiren M. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, “Kazanmak istediğimizi maçtan önce de söylemiştim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak bir sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Ömer Erdoğan: “Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu”



M. Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu” dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi:

“Oynadığımız rakip hem Süper Lig’in hem de Avrupa’da kendi kulvarında en dominant oynayan takımlardan birisiydi. Biz de milli takım arasında hem fiziksel kapasitemizi yukarıya çekmeye çalıştık. Özellikle ilk yarı zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibi istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça geride başlattı. Geriye düşmemize rağmen oyunu daha çok domine eden Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum.”