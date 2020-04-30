Emre Belözoğlu kararını açıkladı! 'Sezon sonunda...'

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Emre Belözoğlu; "Henüz sezon bitmedi. Ben de görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe’ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin teknik heyetinde veya herhangi bir bölümünde görev almanın kendisi için büyük onur olduğuna işaret eden 39 yaşındaki oyuncu, “Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe’ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum” dedi.

‘Kupayla bitirmek istiyoruz’

Lig yarışını da değerlendiren tecrübeli kaptan, “Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Çalışmalara başlıyoruz'

Pazartesi günü idmanlara başlayacaklarını kaydeden Emre, “Salgında eğri aşağıya doğru inmeye başladı. Bu önemli gelişme. Beşiktaş ve bazı takımlar gruplar halinde saha çalışmalarına başladı. Biz de pazartesi gününden itibaren kontrollü bir şekilde saha çalışmalarına başlayacağız” yorumunu yaptı.





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