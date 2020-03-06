Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın ligdeki Antalya beraberliği sonrasında istifa edip kupadaki Trabzonspor maçının ardından görevini noktalamasının ardından herkesin aklında tek bir soru var: Yeni teknik direktör kim olacak?
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Spor Arena / Tahir KUM - Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy “Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var” dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.
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Yeni teknik direktörün yarınki Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı.
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Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı.
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Resmi olarak mümkün değil
Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi.
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Yazarımız Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi ? Cevap çok net: “O-la-maz”
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Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını ‘Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı’nda belirlemiş.
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Burada kulüplerin kimlerle çalışabileceğinin çerçevesi çizilmiş. O talimatın 9. Maddesi’nde de, “Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez” denmiş. Bu kadar açık ve net.
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Talimatlara göre ihlalde ceza ağır!
Geçtik, teknik adamlık lisansının veya kulüple imzalanan teknik direktörlük sözleşmesinin TFF’ye ibraz edilme zorunluluğunu, talimatta açıkça “Hiç kimse ilgili takımın statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez” denmiş.
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Ve hemen alt satırında da son noktayı koymuş: “Bu fıkra hükümlerini ihlal eden kişiler 1 yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır. Bu kişilerin mensubu olduğu kişilerin kulüplerine de Süper Lig için 100 bin TL para cezası verilir.”