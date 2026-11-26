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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

Şampiyonlar Ligi hedefini net hissettirdiğimiz bir maç oldu. Oyunun başından sonuna kadar iyiydiler. Tüm taraftarımızı, oyuncularımız tebrik etmekten öte bir şey yok.

ARDA TURAN YORUMU

Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum çok iyi bir teknik adam, savaşın gölgesinde zor bir mücadele veriyor. İyi bir rakibe karşı net bir planla önemli bir galibiyet aldık.

"FENERBAHÇE'YE BURALAR YAKIŞIYOR"

Oyuncularıma, ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Fenerbahçe her kulvarda bunu yapmalı. Fenerbahçe'nin buralarda olması yakışıyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz.

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"HENÜZ KADIKÖY GÖREMEDİK"

Geldiğimiz 3. maç oldu. 3 deplasman oldu. Henüz Kadıköy'ü göremedik. Biz samimice çalışıyoruz. Oyunun ve maçın kazanılmasında farklı faktörler vardır. Geldiğimiz günden beri oyunculara bir şablon çizdik. Bence mükemmel oynadılar. Oyunculara inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu. Onlara güvenmeliyiz. Fenerbahçe camiasının bunu hissetmesini diliyorum. Herkes bir olabiliyor, Fenerbahçe zaten bir tane. Onlara güvendiğimizi hissettirmek her şeyden önemli.

"TARAFTARIMIZLA GALİBİYETİN COŞKUSUNA DEVAM EDECEĞİZ"

Pazar için hazırlıklarımız hemen başlayacak. Kendi sahamızda seyircimizle beraber galibiyetin coşkusunu devam ettireceğimiz bir maç olur inşallah.