Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye Arda Güler'i ben almadım | Galatasaray'da gözüm karaydı | "Uyuma problemim vardı, alemci arkadaşlarım oldu"

Haberin Devamı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Lig Radyo'ya gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul ekibinde başarılı bir süreç geçiren Belözoğlu, "Bir sene önce düşme potasından kurtulmuş kulübe yakışmayan bir yapı vardı. Aykut Kocaman bize çok iyi geribildirim verdi. Yeni oyuncuların oyunu anlayıp, işleyişe geçme durumu oldu. Geçen sene iyi iş çıkardık. Hem teori hem de pratik yaptık." dedi.

Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"FENERBAHÇE'DE KENDİ EKİBİM YOKTU"

Fenerbahçe'deyken Beşiktaş ile son dakikada berabere kaldık. Gençlerbirliği ile düşme potasında oynadık. Seyirci de yoktu. Olabilecek en iyi senaryoyu gerçekleştirdik.6 günde 3 maç oynadık. Zaman çok değişti. Önceden 15-20 senede jenerasyon geliyordu. Şimdi 3-4 sene de bir jenerasyon geliyor. Fenerbahçe'de kendi ekibim yoktu. Ben de bir irade koydum ama hazırlığımız olmadan göreve geldik. Başakşehir'de derinlemesine takımın içine girdik.

Haberin Devamı

ŞİMDİ 'SALİH MİLLİ TAKIM'DAN NEDEN YOK?' DİYE DİYE TARTIŞIYORUZ

Salih Uçan bize geldiğinde 2-3 ay ayağına top değmemişti. Bizde geçirdiği dönem hem mental hem fiziksel olarak çok büyük etki yarattı. Hem 6 hem 8 oynamaya yatkın hale geldi. Şimdi Milli Takım'da neden yok diye tartışıyoruz.

"FUTBOLCUYKEN UYUMA PROBLEMİM VARDI, ALEMCİ ARKADAŞLARIM OLDU"

Futbolcuyken içki içen birisi değildim. Uyuma problemim vardı. Tedavi gördüm, yenemedim. Şimdi gitsem fizyoterapistim, iletişim sorumlum, aşçım yanımda olur. Bunları evlendikten sonra öğrendim. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu iş gerçekten yönetilmesi gereken bir iş. Geçen sene doktora gittiğimde bana iyi ki bırakmışsın dedi. İster istemez vücuda yük biniyor. Ben bu mesleği çok sevdim. En çok futbolcu olmayı sevdim. Gerekliliklerini yerine getirmezseniz olmaz. 32 yaşından sonra Gece 10'da uyuyordum. Herkes gece dışarı çıkarken dışarı çıkmıyordum. Alemci futbolcuyu anlarım. Benim de alemci arkadaşlarım oldu. İçki içmedim, sigara kullanmadım ama kullananı anlarım. Benim için para kazanmaktan ziyade bir takım arkadaşımın gelip 'Emre çok iyi oynadın.' demesi daha mutluluk verici bir şeydi.

Haberin Devamı

"GALATASARAY'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Galatasaray'da çok şey öğrendim. Gözümüz karaydı, kanımız da deliydi. Her topa sokuyorduk ayağımızı. Kısa boylu oyuncular olsak da (Okan, Emre, Suat) yetenekli oyunculardık. Sonrasında futbol değişti. Daha fazla teknik adam üzerinden yapılanan bir model geldi. Galatasaray'la o dönem çok baskılı oynayan bir takımdık. 20-30 sene öncesinden bahsediyorum. Bizim dönemimizde Suat abi tamamlayıcı bir 6 numaraydı. Çok zeki bir oyuncuydu.

"OYUNCULARI KONTROL EDİYORUZ"

Burada biz Abdullah hoca zamanında bir laboratuvar kurduk. Oyuncunun değerlerini kontrol ediyoruz. Bir oyuncu iyi uyumuyor, iyi beslenmiyorsa standarttır. Onun dışında herkes aynı antrenmanı yapıyor. Bilgi çok kolay ulaşılabilir. Oyuncuyken beni etkileyen teknik adamlar oldu. En çok etkileyenler 23-24 oyuncusuna oynatmak istediği oyunu ezberletenler oldu. Oyuncunun gelişim sürecini yakinen takip etmeniz gerekiyor. Bu seviyedeki oyuncuların oyunu anlayabileceğini biliyorum. Antrenmanda neler yaptığımızı oyuncularıma gösteriyorum. 8 numarada hiç oynamamış bir oyuncuyu orada oynattığım zaman saha içindeki görevini biliyor. Yapar yada yapamaz. Çabası beni mutlu ediyor.

Haberin Devamı

"ARDA GÜLER'İ BEN ALMADIM AMA TAKIMA ÇIKARDIM"



Arda Güler'i ben almadım. Ama takıma çıkardım. Herkesin başarıyı sahiplenmesinden rahatsızım. Tahir Karapınar'ı aradım ve Arda'yı bize gönderdi. 'Çok zayıf' dediler Arda için. 'Olsun' dedim. 'Göreceksiniz' dedim. Arda'yı da oynatırdık.

Ömer Faruk da büyük yetenekliydi. Abisi ile Ömer ile özel görüşmeler yaptım. Tahir hocadan A Takıma çıksın diye ricada bulundum. Potansiyeli gördükten sonra 'Oynaması lazım.' dedim. Ömer Faruk da büyük yetenekliydi. Abisi ile Ömer ile özel görüşmeler yaptım. Tahir hocadan A Takıma çıksın diye ricada bulundum. Potansiyeli gördükten sonra 'Oynaması lazım.' dedim

Haberin Devamı

"SİMEONE BİRÇOK OYUNCUNUN SATILMASINI SAĞLADI"



Simeone bir çok oyuncusunu hem fizik hem de oyun olarak geliştirdi. Arda, Felipe Luis dahil bir çok oyuncunun satılmasını sağladı. Xavi, İniesta gibi oyuncuların oynadığı oyun matadorluk. Adamı peşinden koşturuyor.