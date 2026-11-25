Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.

Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.

İLK KAZANAN TÜRK

Stamford Bridge'de oynanan müsabakadan Vedat Muriqi'nin 56. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, bir kez daha tarihe geçti.

Haberin Devamı

Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihinde Şampiyonlar Ligi maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

TARİHTEKİ İLK 2 TÜRK TEKNİK ADAMIN MAÇINDA KAZANAN BELÖZOĞLU

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle tarihte ilk kez 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet yaşadı.