Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: "Kupayı kazanmak istiyoruz"

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Sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerini aktaran Belözoğlu, "Sezonun ligde son maçını oynadık. Geçen sene ligi 65 puanla bitirdik. Geldiğimizde 59 puan topladık. Bu sene 62 puanla bitirdik. Lig adına değerlendirme yaptığımızda ortalama olarak bence kötü değil. Sezonun geneline baktığımızda 10 puan daha toplayabilirdik. Sezonu hazirana taşıdık. İnşallah haziranın 11’inde kupa ile sezonu kapatmak istiyoruz. Kolay bir sene olmadı. Dünya Kupası arası, deprem felaketinden dolayı kolay konsantre olamadığımız süreçlerdi. Sezona iyi başladık, iyi bitirdik diye düşünüyorum. Avrupa kupalarında ülkemizi iyi temsil ettik. Kupada da finale kaldık. Emeği geçen futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim" diye konuştu.

"KUPAYI KAZANAN TARAF OLAN OLMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe’ye karşı Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları final maçını da değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kulübümüzün bir geleneği var. Kurulduğu günden beri yüzde 80-90 oranında Avrupa kupalarına katıldı. Avrupa kupalarında önemli işler yaptık. Belki kulüp, Avrupa kupalarında kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı, Lig kupamız var. Bizle beraber Türkiye Kupamız da olsun istiyorum. Benim adıma ve sahadaki oyuncularım adına kolay maç olmayacak. Avrupa kupalarına katılmak için vesile olmasını istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz. Finaller her zaman zordur. İyi motive olanın, iyi hazırlananın 1 adım olduğu maçlardır. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kupayı kazanan taraf olan olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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BJELICA: BAŞAKŞEHİR BULDUĞU FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİ

BAŞAKŞEHİR’i galibiyetinden dolayı tebrik eden Nenad Bjelica, "Kendi takımımı da gösterdiği iyi mücadeleden ve oyundan dolayı kutluyorum. 13 eksikle buraya gelmiştik. Rakibimizin 3’üncü golü attığı son anlara kadar iki tarafa da açık bir maçtı. Belki berabere bitirme belki kazanma şansımız da vardı. Son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi. Maçın genelinde takımımın iyi organize olduğunu, iyi enerji, iyi bir oyun ortaya koyduğunu gösterdik. 4 tane oyuncumuz, Süper Lig’de ilk defa maça çıktılar. Başakşehir bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz de bulsaydık maçı berabere yada kazanarak bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.

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"BU TAKIMDAN SÖZ EDİLECEĞİNİN SÖZÜNÜ VEREBİLİRİM"

Gelecek sezonki hedefler hakkında düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki yılla ilgili olarak, taraftarımıza mücadele sözünü verebilirim, iyi futbolun, her maçı kazanmak için çıkacak takımın sözünü verebilirim. Biz kazandığımız son 3 maça baktığımızda neler yapabileceğimizi, daha da üstüne koyarak daha da başarılı olabileceğimizi gösterdik. Bugün genç futbolcularımız oynama fırsatı buldu. İyi de değerlendirdiler. Kulübün geleceğinin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki yılla ilgili olarak, bu takımdan söz edileceğinin sözünü verebilirim" açıklamasında bulundu.