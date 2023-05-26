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Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kupayı kazanmak istiyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Türkiye Kupası
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kupayı kazanmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 00:46

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Gerçekten teknik adamlık zor bir meslek, futbolculuk kolay bir meslek. Sahaya müdahale edebildiğiniz kadar müdahale ediyorsunuz. Bugün Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti

EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ

Önümüzde Fenerbahçe gibi büyük ve iyi oyunculara sahip bir kulüp var ama kupayı kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde finale hazırlanacağız. Benim için güzel duygular barındıran maç olacak

KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Kendimi hep Fenerbahçeli Emre gibi hissettim. Kupalar kazandım, en zor günlerinde Fenerbahçe'nin içinde oldum. Üzüntülerim ve mutluluklarım çok oldu. Fenerbahçe'yi her zaman kalbimin en güzel yerine koyuyorum ama finalde kupayı kazanmak istiyoruz

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#Emre Belözoğlu#Başakşehir#Türkiye Kupası

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