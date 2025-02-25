Emre Belözoğlu, en büyük hedeflerini açıkladı: 'Elenmemiz üzüntü verici ama...'

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun 3'üncü ve son hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı.

Deplasman ekibi Beşiktaş Arroyo ve Rafa Silva'nın ayağından bulduğu gollerle rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlıların tek golü Deni Milosevic'ten gelirken, ev sahibi ekip ise 3 puanla grubu 4'üncü tamamladı ve kupa serüvenine grup aşamasında veda etti.

Siyah-beyazlı deplasman ekibi ise grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Mücadelenin ardından geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİGDE RAHAT POZİSYONA GELMEK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Yine sonda söyleyeceğimi, başta söyleyeyim. Tabii ki bugün ki maç biraz Bodrumspor maçının senaryosuna benzer bir oyun başlangıcı oldu. Oyuna 20-30 dakika giremedik. Dönem içinde Beşiktaş oyundaki son Solskjaer hocanın gelmesiyle beraber dominasyonu yüksek, topa sahip olma oyununu oynamaya çalıştı. Masuaku tarafından da çalışmıştık aslında dersimizi ama buna özellikle ilk maçında karşılık vermiştik. Çok basit bir gol yedik. Sonrasında oyuncular bir reaksiyon gösterdi. Bence 2'nci yarıdan önce ilk yarının sonuna doğru da bir reaksiyon gösterdik. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. İkinci yarı oyuna daha iyi girdik. Oyuncu değişiklikleriyle beraber bence de momentumu biraz kendi adımıza da çevirdik. Ama ister istemez burada söylememiz gerekiyor. Oyuncu kalitesi çok yüksek. Beşiktaş, son 7 maçın 5 tanesini kazandı. Bir beraberliği var sadece bizle. Bir de mağlubiyeti var bildiğim kadarıyla. Ama ne olursa olsun oyuncularım ellerinden geldiğince Beşiktaş'ın son dönemde güçlenerek artan oyununa karşı çıkarmaya çalıştılar. Mücadelelerinden memnunum. Tabii ki biz biraz daha iki buçuk gün önce maç oynamış oyuncularımızdan ziyade daha az forma şansı verdiğimiz oyuncularla maça başladık. Sonrasında birkaç hamlemiz oldu. Genel hatlarıyla memnunum. Elenmemiz üzüntü verici ama kısa vadede ve gerçekçi en büyük hedefimiz bizim ligde son dört takımdan bir an önce uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün buraya gelen taraftarımıza ve saha içinde mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a da Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum" dedi.