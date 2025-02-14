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Emre Belözoğlu, devre bitince kırmızı kart gördü!

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#Süper Lig#Emre Belözoğlu#Antalyaspor
Emre Belözoğlu, devre bitince kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 21:16

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken teknik direktör Emre Belözoğlu, devre arasının son düdüğüyle birlikte kırmızı kart gördü.

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Adana Demirspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollere sahne oldu.

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Ev sahibi ekip, 28. dakikada Nabil Alioui ile penaltıdan öne geçti. Antalyaspor ise devre biterken 45. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte ise Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ın yanına gitti. İtirazlarda bulunan Belözoğlu, kırmızı kart gördü.

Mücadelenin tamamlanmasıyla birlikte resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antalyaspor kulübü, 'Özetlerde göremeyeceğiniz gerçek kırılma anı' notunu düşerek Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü anları paylaştı.

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#Süper Lig#Emre Belözoğlu#Antalyaspor

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