Emre Belözoğlu: 'Devam etmek istiyoruz, Trabzonspor elenmeyi hak etmedi'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gent ile eşleşen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, TRT Spor'a konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar. Bu grupta bizim beklediğimiz hemen her takım dişli takımdı. İyi bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Kaliteli oyuncuları var. Kolay bir kura olmadı bizim için. Ama biz hem lig hem kupa hem de Konferans Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz. Turu geçebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Sözlerim kolay bir maç gibi algılansın istemem. Zor bir kura çektik

GERÇEĞİ KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR

Futbolu yorumlayıp başladık ama acımız çok taze. Çok da futbola konsantre olduğumuzu söyleyemem. Hepimizin kalbi serçe yüreği gibiyken, futbola konsantre olmak kolay olmayacak. Bizler de insanız. Ülkemiz zorlu bir süreç yaşadı. Belki yüzyılın en büyük felaketini ülkemiz yaşadı. Bunu atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bunu hep beraber aşabileceğimize inanıyorum. Ama bizim adımıza kolay değil. Antrenmana gidiyoruz, bir an duruyoruz, biz neye hazırlanıyoruz diye. Çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Bizler de derinden yaşadık. Ama hayatın da devam ettiğini gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor

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ELENMEYİ HAK ETMEDİLER

Avrupa kupalarında ülkemizin bayrağını en yükseğe çekebilmek adına ayrı bir motivasyon olması gerekiyor. Trabzonspor maçı çok iyi bir örnekti. Onlar adına dün üzüldüm. Elenmeyi hak etmediler. Bizler de inşallah hem ülke puanını hem de ülkemizde insanların çektiği sıkıntıları bir nebze unutturabilecek akşamlar yaşatırız. En büyük isteğimiz bu