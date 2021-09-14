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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu dev maçla geri dönüyor

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Emre Belözoğlu dev maçla geri dönüyor

Fenerbahçe'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, sahalara yorumcu olarak dönüyor.

Sezon başında Fenerbahçe'deki sportif ve teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, şimdilik yorumcu olarak yeşil sahalara dönüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E Grubu'nda Barcelona – Bayern Münih saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yayıncı kuruluşta Melih Gümüşbıçak'ın anlatacağı karşılaşmayı Emre Belözoğlu yorumlayacak. 

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek istediğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım ve İtalya'da bazı takımlarla da anılıyor.

SİVASSPOR MAÇI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Emre Belözoğlu, geçen sezon sportif direktör olarak Fenerbahçe'de görev yapmış, Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra son 10 maçta teknik direktörlük görevine getirilmişti. Teknik direktör olarak sarı-lacivertlilerle 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu, sondan bir hafta öncesi Sivasspor maçıyla belki de kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde edecekti.

Sezonun 3. bitirilmesinin ardından Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu'nun yolları ayrıldı.

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