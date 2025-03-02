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Emre Belözoğlu: 'Çok kolay teslim olduk!'

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#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe#Antalyaspor
Emre Belözoğlu: Çok kolay teslim olduk
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 23:20

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok kolay teslim olduklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık. Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

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#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe#Antalyaspor

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