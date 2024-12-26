Emre Belözoğlu: Bizdeki büyük anlayışı ile Mourinho’nunki farklı

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Teknik direktör Burak Yılmaz, Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho’nun 3 sorunu olduğunu söyledi. Yılmaz, “Mourinho, Fenerbahçe’ye geldiğinden beri ‘yapı’ dedi, ‘federasyon’ dedi, ‘Galatasaray’ dedi, ‘Okan Buruk’ dedi. Mourinho’ya sahanın dışını anlatmışlar. Ona sahanın içini anlatmak lazımdı. Mourinho’ya sahanın içini anlatıp, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon deplasmanında bu defansif oyunla devam edip, diğerlerinde oyuncuları salması lazımdı. Bir de Mourinho santrforunun birini tercih etmeli. Ya Dzeko ya En-Nesyri ile devam edecek. Santrforun ‘ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum?’ düşüncesi vuruşunu, konsantrasyonunu, motivesini etkiler” ifadesini kullandı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun her maça defansif planla çıkmasının Türkiye’nin gerçeklerine uymadığını ifade etti. Belözoğlu, “Ben 33-34 yaşındayken Mourinho’nun antrenmanlarını isteyip izliyordum. Mourinho, Premier Lig’e geldiği zaman ‘Bütün takımlara defans nasıl yapılır, göstereceğim.’ dedi. Aslında profili net bir şekilde tutucu oyunla kazanan ama güçlü yönü bu olan bir teknik adam. Türkiye’de büyük takım anlayışı ile Mourinho’nun anlayışıyla örtüşmediği için negatif ortam var. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Fenerbahçe’nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. Ona inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Mourinho’dur” diye konuştu.