Emre Belözoğlu basın toplantısında tartışma yaşadı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, berabere bittiği için de mutlu olmadığını belirterek, “Bizim için 24. maç. Hem ligde hem Avrupa kupalarında iyi giden bir süreç vardı. 14-15 ay önce bu göreve geldiğimizden bugüne kadar gördüğüm en kötü ilk yarıyı oynayan takım vardı kendi adımıza. Söyleyebileceklerim bugün kazanan kaybeden kim varsa bizim adımıza ilk yarı kötü, ikinci yarı yaptığımız hamleler doğru hamleler oldu. Giren arkadaşlar katkı verdi. Berabere bittiği için de mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmamız gereken bundan daha iyi oyunlar oynamak. Yapabilecek gücümüz de var” dedi.

Haberin Devamı

Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı.