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Emre Belözoğlu Başakşehir'de teknik direktörlük görevine başlıyor! İlk icraatı...

#Emre Belözoğlu#Emre Belözoğlu Başakşehir#Emre Belözoğlu Fenerbahçe
Emre Belözoğlu Başakşehirde teknik direktörlük görevine başlıyor İlk icraatı...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok teklif alan fakat bunları değerlendirmeyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in teklifini kabul etti. Bugün sözleşme imzalanacak Belözoğlu, milli arada kafasındaki planları takıma aktaracak.

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Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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KENDİ FELSEFESİNİ YERLEŞTİRECEK

Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak. Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi. Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.

İşte Başakşehir'in sözleşmeli oyuncuları;

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Volkan Babacan
Léo Duarte (Milan'dan kiralık)
Hasan Ali Kaldırım
Rafael
Alexandru Epureanu
Edin Višća
Danijel Aleksić
Berkay Özcan
Nacer Chadli
Ahmet Kıvanç
Okechukwu Azubuike
Ahmed Kutucu
Şener Özbayraklı
Giuliano
Mahmut Tekdemir (kaptan)
Fredrik Gulbrandsen
Deniz Türüç
Ravil Tagir
Carlos Ponck
Tolga Ciğerci
Peter Žulj
Uğur Uçar
Ömer Ali Şahiner
Youssouf Ndayishimiye
Mete Kaan Demir
Serhan Üresin
Muhammed Şengezer
Muhammet Demir
Aziz Behich
Lucas Lima
Atabey Çiçek

 

 

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