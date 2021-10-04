Emre Belözoğlu Başakşehir'de teknik direktörlük görevine başlıyor! İlk icraatı...

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Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KENDİ FELSEFESİNİ YERLEŞTİRECEK

Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak. Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi. Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.

İşte Başakşehir'in sözleşmeli oyuncuları;

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Volkan Babacan

Léo Duarte (Milan'dan kiralık)

Hasan Ali Kaldırım

Rafael

Alexandru Epureanu

Edin Višća

Danijel Aleksić

Berkay Özcan

Nacer Chadli

Ahmet Kıvanç

Okechukwu Azubuike

Ahmed Kutucu

Şener Özbayraklı

Giuliano

Mahmut Tekdemir (kaptan)

Fredrik Gulbrandsen

Deniz Türüç

Ravil Tagir

Carlos Ponck

Tolga Ciğerci

Peter Žulj

Uğur Uçar

Ömer Ali Şahiner

Youssouf Ndayishimiye

Mete Kaan Demir

Serhan Üresin

Muhammed Şengezer

Muhammet Demir

Aziz Behich

Lucas Lima

Atabey Çiçek