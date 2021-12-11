Emre Belözoğlu, Başakşehir - Kasımpaşa maçında çok sinirlendi

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Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılırken karşılaşmanın 1-1 devam ettiği anlarda lacivert beyazlıların tehlikeli gol pozisyonu sonrası Belözoğlu çok sinirlendi.

Mücadele 1-1 devam ederken rakibin tehlikeli gelmesine öfkelenen Belözoğlu, kulübeye vurarak tepkisini gösterdi.

Başarılı teknik adam maç sonunda ise Kasımpaşalı futbolcu Ryan Donk'la kısa süreli bir konuşma yaptı.

Belözoğlu'nun Ryan Donk'a ne söylediği bilinmezken Deniz Türüç de o konuşmayı takip etti.