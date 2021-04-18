Emre Belözoğlu: "Aykut Hoca Fenerbahçe efsanesidir"

İki takım için de çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Aykut Hoca ile 3 Temmuz sürecinde kader birliği yaptık. Camiamız için çok önemli efsane oyunculardan biri, teknik adam olarak da şampiyonluk yaşadı. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyorum, inşallah hak edenin kazanacağı güzel bir maç olur. Tabii gerçekçi olmak lazım, kolay duygular değil bunlar. Başakşehir ailesinde mükemmel seneler geçirdim. Onlara her daim müteşekkirim. Hem bizim için hem de Başakşehir için çok önemli bir maç. İdeal 25 kişilik kadrom var benim. Her oyuncuya ihtiyaç var. Kolay değil bir oyunu inşa etmek." diye konuştu.

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