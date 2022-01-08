Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü! Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...

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Alanyaspor ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 20. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

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ÖMER ALİ ŞAHİNER AĞLARI HAVALANDIRDI AMA...

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ömer Ali Şahiner, ağları havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

Golün ardından Alanyasporlu oyuncular uzun süre itiraz etti ve VAR uyarısıyla pozisyon incelendi.

Hakem Mustafa Kürşad Filiz, incelemenin ardından gol öncesinde Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

GOL SEVİNCİ VE İPTAL EDİLEN GOLDEKİ MÜDAHALESİ SEBEBİYLE KIRMIZI KART

Ömer Ali Şahiner attığı golden sonra tribünlere 'Sus' işareti yaptığı için sarı kart gördü. Hakem VAR incelemesi sonrası golü iptal ederken, golden önceki pozisyonda Ömer Ali'ye yaptığı hareket sebebiyle ikinci sarı kartı gösterip oyundan attı.

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EMRE BELÖZOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Bu kararların ardından Emre Belözoğlu'nun gösterdiği tepki dikkat çekti. Belözoğlu, yedek kulübesinden fırlayarak itirazlarda bulundu. Genç teknik adamın bir hayli sinirlendiği ekranlara yansıdı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARASINDA GERGİNLİK

İlk devrenin son düdüğünün ardından ise Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca ve Fatih Aksoy arasında gerginlik yaşandı. İkilinin tartıştığı ve diğer takım arkadaşlarının ortamı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

BİR KEZ DAHA VAR UYARISI VE KIRMIZI KART

Mücadelenin 55. dakikasında ise bu kez Alanyaspor'dan Umut Güneş kırmızı kart gören isim oldu.

Güneş, rakibine yaptığı müdahelenin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.