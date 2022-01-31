Emre Belözoğlu açıkladı! Fenerbahçe maçı, Ljajic ve Trezeguet transferleri...

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;

Ben Fenerbahçeliyim ama bulunduğum konum itibarıyla, Başakşehir'in başarısı için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İki takım için de zor bir maç olacak. Centilmence, hak edenin kazanacağı, futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Kadıköy çok zorlu deplasman.

"LJAJIC'İ İSTEDİK ANCAK..."

Adem Ljajic ile ilgili bir girişimimiz oldu ama sonrasında süreç biraz istemediğimiz bir şekilde ilerledi. O nedenle de transferden vazgeçtik. Değerli, iyi bir oyuncuydu.

"TREZEGUET OLUYOR! 1 İSİM DAHA..."

Trezeguet konusunda ilerlemeler var. Trezeguet hamlesi olacak gibi görünüyor. Üstüne belki 1 oyuncu daha katabiliriz, ön tarafta etkinliği arttırabilecek.