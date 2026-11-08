Emre Belözoğlu 2001 gün sonra yeniden Fenerbahçe kulübesinde! Rakip Çorum FK, işte muhtemel 11'ler

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Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bugün Çorum FK’ye konuk olacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Sarı lacivertlilerde sakat olan Ake, Asensio ve cezalı Brown forma giyemeyecek. Kırmızı siyahlılarda da sakatlıkları bulunan Fredy, Emircan ve cezalı Gökhan Sazdağı oynamayacak.

SON 10 HAFTA GÖREV YAPMIŞTI

Ligin 9. haftasında Galatasaray’a 2-1 yenildikten sonra İsmail Kartal ile yollarını ayırıp, yerine geçici olarak Dirk Kuyt’ı getiren Fenerbahçe, Göztepe’ye de 2-1 mağlup olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2’lik skorla devirerek kötü gidişe son vermişti. Perşembe günü işbaşı yapan Emre Belözoğlu, 5.5 yıl aradan sonra sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak. Belözoğlu, 2020-21 sezonunun son 10 haftasında da teknik direktörlük yapmıştı.

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MAÇ BAŞI ORTALAMA 2.3 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan toplamış ve maç başı 2.3 puan ortalamaya ulaşmıştı. Sarı lacivertli takımda son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Çorum FK, geride kalan 10 haftada tıpkı Fenerbahçe gibi 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

ÇORUM FK: Felipe, Gökhan, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kiziridis, Mahmic, Ramirez.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, İrfan Can (Kante), Lukaku.