Emre Belözoğlu, 2 koltukta 5 karpuz taşıyor

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ligin bitimine 10 maç kala Fenerbahçe’de takımın başına teknik sorumlu olarak getirilen Emre Belözoğlu, 2 koltuğunda 5 karpuz taşıyarak zor bir işin altına elini soktu. Alınan iç saha puan kayıplarından sonra görevine son verilen Erol Bulut’un yerine 10 maçlığına takımın başına geçen Belözoğlu, bu zor süreçte sportif direktörlük ve teknik direktörlük gibi iki ana görevinin yanı sıra bu görevleri tamamlayan yan sorumlulukları da dikkat çekiyor. Sportif direktörlüğe devam ederek gelecek yılın plan ve transfer çalışmalarını yürüten Belözoğlu, takım bütçesini ayarlamak için bir ekonomi uzmanı gibi yönetimle iç içe çalışıyor.

Alt ve üst yapı arasında köprü

Alt yapı-üst yapı arasındaki koordinasyonu sağlayan Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar’la sık sık görüşerek, Arda Güler gibi yeteneklerin A takım seviyesinde antrenman görmesi için çalışıyor. Emre Belözoğlu’nun bir başka göreviyse kulüpten sorunlu biçimde ayrılan ve FIFA’ya başvuran futbolcularla, kulüp ve FIFA arasında arabuluculuk yapmak Belözoğlu tüm bu görevlerinin arasına teknik direktörlük de eklenince bu görev beraberinde yeni işler de getirdi. Antrenmanların, taktik hazırlıkların yanı sıra küskün futbolcuları hem Samandıra çimlerinde hem de bir psikolog gibi bireysel görüşmelerle motive etmeye çalışıyor.

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