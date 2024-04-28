Emre Belözoğlu: 2-0’dan 2-2’ye gelmek çok değerli

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Süper Lig’in 34’üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “İlk yarıda 2 gol bulduk. İlk yarıda telafisi zor bir farkla içeri girebilirdik. İkinci yarı ise rakibimizin değişikliklerini gördük. Riskler karşısında sağlam durmalıydık. Kazandığımız toplar ile maçı kendimize iyice yaklaştırabilirdik ama kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Zor top kazandık, kolay top kaybettik. Maalesef kötü bir gol yedik. Futbolda bunlar var. Bir golün biri takımı bu kadar panikletmesi düşündürücü, topu ayağımızda saniyelerce bile tutmadık. Oyunu rakibe teslim ettik. Çok geri geldiğimiz için çıkış oyununda oyuncu bulmakta zorlandık. Ankaragücü’nün temposu 75’inci dakikaya kadar sürdü. Kötü bir ikinci yarı geçirdik. ’Maçı bu şekilde bitirelim’ derken ters bir top, kornerden maçın son topunda golü yedik. Üzgünüz, çok değerli iki puan bıraktık. İlk yarıdaki oyunumuz ile 3 puanı hak ederken ikinci yarıdaki oyunumuz bizi mağlubiyete bile götürebilirdi. ‘Ders aldık’ diyebileceğimiz dönemin finaline geldik. Önümüzde maçlar var. Kalan maçlar her sonuca gebe. Kendi maçlarımızı kazanmaya bakacağız. Bugünkü hayal kırıklığını en kısa sürede üzerimizden atacağız” dedi.

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EMRE BELÖZOĞLU: 2-0’DAN 2-2’YE GELMEK ÇOK DEĞERLİ

İlk yarıda çok iyi oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, “İlk golde geçiş oyunu ile kalemizde golü gördük. İkinci golde duran topta çok basit gol yedik. Bunu kendi adımıza değerlendireceğiz. Duran topta bu kadar basit gol yememeliyiz. İkinci yarıda net bir oyunla galibiyeti hak eden bir takım vardı. İkinci yarı yüzde 80’e yüzde 20’ye kadar çıktı topa sahip olma. İlk yarıda yüzde 70’e 30’a kadar çıktı. Sadece topa sahip olma değil pozisyon üretmede de