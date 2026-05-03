Emre Belözoğlu: '1 puana sevinmiyorum, üstün taraf bizdik'

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Herkes için çok zor haftalar. Kazansaydık çok rahatlayacağımız süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla 2 puan vardı, şimdi 4 puan. Teknik adamların işi kolay değil. Her takıma bu zorluğu yaşattılar. 1 puana sevinmiyorum. 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilebilecek tecrübeliyim. Oyun anlamında üstün taraf bizdik. Golü attıktan sonra oyunu soğutmak isteyen Kocaeli takımı vardı. Meydan okuma haftası olacak. İnşallah Ankara'dan kafamız dik şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.