Emre Akbaba'dan Galatasaray'ı şoke eden istek

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da geçen hafta yönetim kurulunu hayrete düşüren ve çok kızdıran bir olay yaşandı. Bu durumu yaşatan ise Emre Akbaba ve menajeri oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve mevcut performansı ile Galatasaraylılar’ı mutlu edemeyen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, sarı kırmızılı kulübün kapısını sürpriz bir taleple çaldı. Galatasaray Yönetimi’nin yeni kontrat yapmaya sıcak baktığı ancak taraftarların ‘kalsın mı gitsin mi?’ tartışması içinde olduğu Emre Akbaba, menajeri vasıtası ile sarı kırmızılı kulüpten imza parası istedi.

Yönetimin ağzı açık kaldı

Emre Akbaba’nın temsilcisi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için 500 bin Euro imza parası talep etti.

Galatasaray taraftarının 2018 yılında Alanyaspor’dan transferi sırasındaki duruşu nedeniyle ‘Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba’ tezahüratı yaptığı futbolcu için gelen bu istek yönetimi tam anlamıyla şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan yöneticiler, sürpriz talebi anında reddetti.

Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon kendisine verdiği şansları yeterince değerlendiremeyen Emre Akbaba’ya kesinlikle imza parası vermeyeceklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Performansa göre karar verilecek

Galatasaray Yönetimi, Emre Akbaba’nın takımda kalıp kalmayacağını ligde kalan 9 haftada ortaya koyacağı performans doğrultusunda belirleyecek.

Yeni kontrat yapılması için için hem yönetim hem de teknik heyet mutabık kalırsa Emre’ye yılda 7-8 milyon TL civarında bir teklif sunulacak. Yeni sözleşme TL üzerinden olacak ve kesinlikle taviz verilmeyecek.

Galatasaray, 2018 yılında Fenerbahçe’nin de talip olduğu Emre’yi 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla oynadığı 62 resmi maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Emre Akbaba bu sezon 22 resmi maçta forma şansı buldu. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistle oynarken beklentilerin uzağında kaldı.

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