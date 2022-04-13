Emre Akbaba'dan Alanya'da Galatasaray açıklaması! Geri dönüş...

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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ’Spor Söyleşileri’ kapsamında Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca ve ocak ayının en golcü futbolcusu Emre Akbaba’yı ağırladı.



Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) öğrencileri Alanyaspor’un başarılı futbolcuları Efecan Karaca ile Emre Akbaba ile buluştu. AHEP’li öğrencilerin spora ve futbola dair merak ettikleri soruları cevaplayan futbolcuları Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yalnız bırakmadı.



AKBABA: BEN BURAYA OYNAMAK İÇİN GELDİM



Öğrenciler ilk olarak sorularını Emre Akbaba’ya yöneltti. Galatasaray’da yaşadığı sakatlık dönemini ve tekrar Alanyaspor’da forma giymesini soran öğrencilere Emre Akbaba, İki ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor’a döndüm. Ben buraya oynamak için geldim. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu" dedi.

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"TEKRAR GALATASARAY’DA OYNAMAK İSTİYORUM"



Galatasaray’da kariyerine devam etmek istediğini belirten Akbaba, Galatasaray’da 1 sene sözleşmem kaldı. Dönüp, tekrar orada oynamak istiyorum" dedi.

"ALTYAPIDAKİ İMKANLARIN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Türk futbolundaki eksiklikleri değerlendiren Akbaba, şunları söyledi:



Türk futbolu hakkında değiştirilecek çok fazla şey var. Altyapıdan itibaren başlanılacak şeyler. Altyapıyı değiştirirdim. Altyapıdaki imkanların yeterli olmadığını düşünüyorum. Saha bakımından, hocalara verilen değer bakımından... Antalyaspor alt yapısında geçirdiğim 6 aylık dönemde çok eksiklik yaşadım. Bizimle birlikte Almanya’dan gelen birkaç oyuncu vardı. Onların dayanamayıp gittiğini gördüm ben. Ben devam ettim çünkü çok istekliydim ama bu duruma getirmeleri çok kötü. O çocuk belki sana çok iyi bir futbolcu olup, çok iyi paralar kazandıracak ama şartlara dayanamadığı için maalesef terk ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde Emre Akbaba'nın Alanyaspor'da kariyerini sürdürmeyi hedeflediği ve Galatasaray dönmek istemediği yönünde haberler çıkmıştı.

TORRENT AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ise geçen hafta yaptığı açıklamada "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

EMRE AKBABA NE YAPTI?

Alanyaspor'dan 2018 yılında sarı-kırmızılılara transfer olan Emre Akbaba, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından beklediği performansı ortaya koyamadı. Bu sezon başında eski kulübüne kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 11 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.

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