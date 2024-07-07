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Emre Akbaba resmen Eyüpspor'da! 2 yıllık imza...

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#Eyüpspor#Emre Akbaba#Süper Lig
Emre Akbaba resmen Eyüpsporda 2 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 16:47

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, milli futbolcu Emre Akbaba'yı transfer etti ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emre Akbaba, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor’un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor’un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız da Emre Akbaba'nın ülke futbolunda kendisini kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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#Eyüpspor#Emre Akbaba#Süper Lig

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