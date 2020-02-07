Son Dakika | Emre Akbaba, PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcu EMRE AKBABA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





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EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'nın Seine-Saint-Denis kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

1,80 boyuna sahip olan ve orta saha-on numara mevkisinde top koşturan Emre Akbaba her iki ayağına da hakimdir.