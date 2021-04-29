Emre Akbaba bunu ikinci defa yaptı! Galatasaray pes etmiyor...

Süper Ligin 38inci haftasında İttifak Holding Konyasporu Emre Akbabanın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaşın kazandığı haftada en azından Fenerbahçenin puan kaybını beklemeye başladı.



AKBABA İKİNCİ DEFA YAPTI



Geçtiğimiz hafta içi Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada da son dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Emre Akbaba, takıma Konyaspor karşısında 3 puan kazandırırken bir hafta içerisinde attığı gollerle toplamda 4 puanı Galatasaray hanesine yazdırmış oldu.

Galatasarayın bu sezon maçların son bölümünde attığı goller ile kazandığı puanlar dikkat çekiyor. Yakın dönemde Trabzonspor ve dün oynanan Konyaspor maçlarının yanı sıra bu sezon deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 88, iç sahada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ise 89’uncu dakikada gelen gollerle sarı-kırmızılı ekip kritik puanları hanesine yazdırmayı başarmıştı.Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan bulunan Galatasaray’ın önündeki iki maç, kritik öneme sahip. Sarı-kırmızılıların bu maçlardan alacağı sonuçlar ligdeki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş’ı ağırlayacak.





YENİ SÖZLEŞME İSTENİYOR



Galatasaray’da son haftaların dikkat çeken ismi Emre Akbaba’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mili futbolcuyla ilgili teknik heyet olumlu rapor verirken, Emre Akbaba’nın sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor. Öte yandan Brentfordtan kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu’nun da bonservisinin alınması talep edilirken, Ömer Bayram da yeni sözleşme bekleyen futbolcular arasında.

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