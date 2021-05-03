Emre Akbaba attı Süper Lig rekoru geldi

G.Saraylı Emre Akbaba’nın 53. dakikada Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı. 2020-21 sezonunda ilk golü Çaykur Rize’den Skoda F.Bahçe’ye atarken 1000. golü ise Denizlisporlu Sakıb Aytaç, Kayseri ağlarına göndermişti. Emre Akbaba’nın sayısı sezonun 1033. golü olarak kayıtlara geçti.

SON 6 MAÇTA 5. KEZ FiLELERi HAVALANDIRDI

Geçen hafta Konyaspor karşısında son bölümde attığı golle G.Saray’a üç puanı getiren Emre Akbaba dünkü sayıyla birlikte bu sezon ligde beşinci golünü kaydetti. Bu sezon sergilediği performans nedeniyle zaman zaman eleştirilen Emre bu 6 golden 5’ini ligde son 6 maçta attı. Milli futbolcu ayrıca bu sezon ilk kez bir deplasman maçında fileleri havalandırdı. Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

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