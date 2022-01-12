Emrah Kayalıoğlu kimdir?

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Emrah Kayalıoğlu, 1973 yılında Tevfik Fikret İlkokulunda eğitimine başladı. Şişli Terakki Lisesi eğitiminin ardından St. Gerog Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi alanında ihtisasını tamamladı.

1987 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde haftalık spor ekinde çeviri ve haberler, Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında gazetenin arka sayfa editörlüğünü yaptı.

Akabinde 3 yıl boyunca Söz Gazetesi Spor Servisi'nde muhabirlik, Gelişim Spor Dergisi Dış haberler Sorumlusu, Yazı İşleri Müdür Yardımcılığını üstlendi.

1991 yılında Haftalık yayınlanan Para Dergisine çeviri ve haber yapmak, piyasadaki otomobil dergilerinin ilk örneği Oto-Market'in yayına hazırlanması gibi görevlerde yer aldı.

1992 yılında ortak olarak kurucusu olduğu şirkette aylık ortalama 5 bin tirajlı Spor & Spor Dergisi'nin yayınlanması ve Ulusoy Grubu'na "Ulusoy Magazin" gibi özel kurumsal yayınların hazırlanması görevinde bulundu.

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1995 yılında Yeni Yüzyıl Gazetesinde Spor servisinde muhabir, editör, yazar ve müdür yardımcılığı görevini aldı.

2008 yılında TFF bünyesinde Türkiye'nin yarı final oynadığı Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın öncesinde ve organizasyon boyunca A Milli Futbol Takımı'nın medya direktörü olarak görev yaptı.

1998-2013 yılları arasında son beş yılı Spor Servisi Müdürü olarak, öncesinde müdür yardımcılığı, yanında spor yazalığı, Dünya Kupası ve Formula 1 Grand Prix gibi eklerin hazırlanması, Dünya Kupası, Eurobasket, Basketball World Cup gibi organizasyonlarda reklam danışmanlığı görevinde bulundu.

2013-2018 yılları arasında NTV Spor Express'in kuruluşu ve genel yayın yönetmenliği, NTV Spor kanalı haber direktörlüğü, ntvspor.net yayın yönetmenliği, NTV Spor sosyal medya direktörlüğü, NTV Spor ve NTV /televizyon) ve NTV Radyo'da çeşitli programlarda yorumculuk görevinde yer aldı.

2001-2021 yılları arasında, 2001-2002 döneminde CNBC-e kulüplerin halka arz döneminde spor ekonomisi üzerine, 2002'de Supersport'ta Dünya Kupası süresince, 2003-2013 döneminde LigTV, NTV Spor, ATV ve TRT'de, 2013-2018 arasında NTV ve NTV Spor'da, 2018'den bugüne TRT, TRT Haber, Tivibuspor, Haberturk, NTV ve TVNet'te çeşitli spor programlarında yorumculuk yaptı.

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2018 yılı itibariyle hafta içi 5 gün 10.00-11.00 arası yayınlanan Akreditasyon programının yorumcusu olarak katılım gösterdi.

2020 yılından bu yana Medipol Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda güz döneminde "Spor Ekonomisi" ve bahar döneminde de "Spor Organizasyonları Yönetimi" dersini veriyor. 2021-22 öğretim yılında bunlara ek olarak "Sürdürülebilir Kulüp Yönetimi ve Finansal Fair Play" dersini vermeye başladı.