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Emrah Kayalıoğlu Galatasaray iletişim müdürü oldu!

#Emrah Kayalıoğlu#Galatasaray#Domenec Torrent
Emrah Kayalıoğlu Galatasaray iletişim müdürü oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı ile başlayan değişim süreci devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda iletişim biriminin başına Emrah Kayalıoğlu getirildi.

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Fatih Terim'in görevinden ayrılması ve teknik direktörlüğe Domenec Torrent'in getirilmesinin ardından Galatasaray'da değişiklikler devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte Terim'in ayrılığının ardından idari kademede görev yapan Mert Çetin, Eray Sözen ve Fahri Yılmaz gibi isimlerle de yolların ayrılacağı öne sürülmüştü.

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Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray'da iletişim biriminin başına Emrah Kayalıoğlu getirildi.

Emrah Kayalıoğlu'na başkan Burak Elmas'ın teklif götürdüğü ve Kayalıoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Sabah antrenmanı öncesi başkan Burak Elmas'ın futbolcularla bir araya geldiği ve bu bilgiyi de aktardığı belirtildi.

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#Emrah Kayalıoğlu#Galatasaray#Domenec Torrent

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