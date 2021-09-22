Emrah Başsan'dan galibiyet sonrası duygusal sözler! "Tuttuğum takıma gol atınca..."

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Kayserispor'un Galatasaray'a karşı 2. golünü kaydeden Emrah Başsan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Emrah'ın açıklamaları;

Küçüklükten beri tuttuğum bir takıma gol attım. Gol attığımda çok mutlu oldum ama zamanında ekmeğini yediğim takım olduğu için duygusal anlar yaşadım. Tabii ki bugün ekmeğimi kazandığım takım Kayserispor. Golü anneme armağan etmek istiyorum, bu maçı onun için oynadım. Takımımızı tebrik ediyorum. Haftada 3 maç oynuyoruz, hem mental, hem de fiziksel olarak iyi hazırlanmamız gerekiyor. Biz iyi hazırlandık. Şimdi önümüzdeki maçı kazanarak bu maçı taçlandırmak istiyoruz.