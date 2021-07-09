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GeriBasketbol Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Peterson'u kadrosuna kattı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Peterson'u kadrosuna kattı

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Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Peterson'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu QJ Peterson'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Peterson ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonu Danimarka Süper Ligi takımlarından Bakken Bears'ta geçiren Peterson, burada sezonu 33 maçta 21,9 sayı, 6,2 ribaunt, 4,1 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde maç başı 17,9 sayı, 4,4 ribaunt, 3,4 asist, 1,5 top çalma istatistiğiyle sezonu sayı liderliğinde 3. sırada tamamlamıştır. QJ Peterson'a 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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