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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 19:54 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol 84-64 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

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Empera Halı Gaziantep Basketbol 84-64 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Empera Halı Gaziantep Basketbol, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 84-64 yendi.

Salon: Gaziantep Karataş

Hakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Serhat Büker

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 14, Kelly 16, Jaiteh 11, Simpson 22, Can Uğur Öğüt 13, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Hacıyeva, Ahmet Furkan Özkan, Tomas, Atakan Demirtaş, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal, Abu 15, Caner Ercan 1, Cook 8, Frazier 25, Fırat Töz, Erdem İlter, Hasan Emir Gökalp 4, Mustafa Baştürk, Atkins 11

1. Periyot: 25-14

Devre: 41-39

3. Periyot: 63-48

Beş faulle çıkan: Dk. 36,42 İsmail Cem Ulusoy (Empera Halı Gaziantep Basketbol)

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