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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol 68-61 Galatasaray

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Empera Halı Gaziantep Basketbol 68-61 Galatasaray
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat Parlak
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2
Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Welliams 11
1. Periyot: 17-20
Devre: 36-30
3. Periyot: 51-43

 

Empera Halı Gaziantep Basketbol 68-61 Galatasaray

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