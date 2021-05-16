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Basketbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83

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Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83 
Salon: Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan Şenli
Anadolu Efes: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 3
1. Periyot:16-16
Devre: 23-38
3. Periyot: 44-56

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 67 - Anadolu Efes: 83

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