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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 21:58,Son Güncelleme:/

Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı

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Emmanuel Adebayor Benin'de karantinaya alındı
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Togolu ünlü futbolcu Emmanuel Adebayor'un Paraguay'dan gittiği Benin'de karantina altına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paraguay takımı Olimpia'da top koşturan Adebayor, Paraguay'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle futbol ligine ara verilmesinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi.

Adebayor, Cotonou'daki Cardinal Bernardin Gantin Uluslararası Havalimanı'na varmasının ardından corona virüs önlemleri kapsamında aynı uçaktaki 84 yolcuyla birlikte bir otelde karantinaya alındı.

Futbolcu, basına verdiği röportajda, önlemleri haklı bulduğunu ve 14 günlük karantina süresince Togo'daki ailesini sıklıkla arayacağını söyledi.

Kariyerinde Monaco, Arsenal, Real Madrid gibi takımların da formasını giyen Togolu yıldız, Paraguay ekibi Olimpia'ya transfer olmadan önce Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da top koşturmuştu.

 

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