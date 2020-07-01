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GeriFutbol Emmanuel Adebayor 4 maça çıktığı takımı Olimpia'dan ayrıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Emmanuel Adebayor 4 maça çıktığı takımı Olimpia'dan ayrıldı!

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Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.

Emmanuel Adebayor 4 maça çıktığı takımı Olimpiadan ayrıldı

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