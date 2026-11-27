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Emirhan Topçu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Kornerde başına aldığı darbe nedeniyle baş dönmesi yaşayan Emirhan Topçu, maça devam edememişti. 26 yaşındaki stoper, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

EMİRHAN TOPÇU'DA SORUN YOK

Hastanede kontrolleri yapılan Emirhan Topçu'da herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Beşiktaş, pazartesi günü derbide kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.