Emirhan Delibaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Emirhan Delibaş’ın biyografisi

Emirhan Delibaş ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Genç futbolcu Beşiktaş'ta U19 takımdan çağrılan oyuncular yer alıyor. 2003 doğumlu olan Emirhan Delibaş, 2015 yılında Emirhan Delibaş, Sporting Lizbon’a attığı golle sosyal medyada fenomen haline gelmişti.
EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?
1 Ocak 2003 doğumlu olan Emirhan Delibaş’ın doğun yeri İstanbul’dur. Ofansif orta saha mevkiinde görev almaktadır.
Takıma 4 Ağustos 2020’de katılan futbolcunun güncel sözleşme bitim tarihi 30 Haziran 2022’dir. Beşiktaş U12 takım kaptanlığı yapmıştır.
2015 yılında Emirhan Delibaş, Sporting Lizbon’a attığı golle sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Genç yeteneğin ‘Tanışmayı en çok istediğim isim’ dediği Arda Turan’ın Emirhan’ın golünü ‘Maşallah’ diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Emirhan’ın attığı golü internet sitesinden yayınlayan Mirror Gazetesi, ‘Turkish Cristiano Ronaldo’ başlığını atmıştı.