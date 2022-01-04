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Emirhan Aydoğan Bursaspor'a veda etti! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye imzası...

#Emirhan Aydoğan#Bursaspor#Acun Ilıcalı
Emirhan Aydoğan Bursaspora veda etti Acun Ilıcalının takımı Hull Cityye imzası...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un takım kaptanlarından Emirhan Aydoğan, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun Acun Ilıcalı'nın takımıyla anlaşması bekleniyor.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen ve takım kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesini feshetti.

Son maçlarda kadroya dahi alınmayan 24 yaşındaki futbolcuyla yolların neden ayrıldığı konusunda yeşil-beyazlı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bursaspor’un Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan kadrosunda Emirhan Aydoğan isminin yanında önce fesih yazdı sonrasında da listeden kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Bursaspor’un yollarını ayırdığı Emirhan Aydoğan, veda mesajı yayımladı.

Aydoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti. Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım Nasıl olsa bir gün dönecektim Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.”

“Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım” diyen Emirhan Aydoğan’ın mesajı, “Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur” sözleriyle devam etti.

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HULL CITY'YE İMZA AN MESELESİ

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Ilıcalı yeşil-beyazlıların 24 yaşındaki kaptanı için daha önce nabız yoklamış ve transfer için görüşmeler yapmıştı.

Transfere dair kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor...

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#Emirhan Aydoğan#Bursaspor#Acun Ilıcalı

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