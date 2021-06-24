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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Emircan Koşut, Merkezefendi Belediyespor'da

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Emircan Koşut, Merkezefendi Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Darüşşafaka Tekfen takımında forma giyen 26 yaşındaki Emircan ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp genel menajeri Evren Yenice, Emircan Koşut transferiyle güçlerine güç kattıklarını vurguladı.

Jeremy Hollowell, Merkezefendi Belediyesinde
Jeremy Hollowell, Merkezefendi Belediyesi'nde

Yenice, "Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili basketbolseverler rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Emircan Koşut, Merkezefendi Belediyesporda

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