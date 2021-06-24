Emircan Koşut, Merkezefendi Belediyespor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Darüşşafaka Tekfen takımında forma giyen 26 yaşındaki Emircan ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp genel menajeri Evren Yenice, Emircan Koşut transferiyle güçlerine güç kattıklarını vurguladı.

Yenice, "Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili basketbolseverler rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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